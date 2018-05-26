Российский эксперт: Армения препятствует посредническим усилиям России в Карабахе и срывает венские и петербургские договоренности - ФОТО - ВИДЕО

На экспертной площадке Baku Network состоялись обсуждения, посвященные политической ситуации в Армении.

В обсуждениях приняли участие заместитель директора Экспертного совета Baku Network Гюльнара Мамедзаде и доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Фененко. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

"В Армении за последние 15 лет сформировался очень серьёзный прозападный крен. В частности, Армения стала единственной страной ОДКБ, у которой есть пакет совместных программ с НАТО", - сказал Фененко.

Эксперт напомнил, что Армения принимала участие в недавних учениях НАТО в Грузии, которые носили откровенно антироссийский характер.

"Все эти годы в Армении свободно действовали западные НПО. Дошло до того, что на некоторых памятниках в Ереване стоят дощечки, на которых написано, что они установлены при финансовой поддержке посольства США. Неужели у Армении не было денег на установку этих дощечек? Речь тут идёт о некоем политическом акте", - отметил российский политолог.

По его словам, ещё одним показателем антироссийских настроений в Армении стало подписание соглашения об ассоциации.

"Карабахский клан" чувствует себя обиженным на Россию после Ереванского саммита ОДКБ 2016 года, когда Россия чётко заявила, что гарантии безопасности распространяются лишь на саму Армению, без Нагорного Карабаха", - сказал Фененко.

По его словам, есть несколько основных моментов текущего развития событий. Во-первых, Армения может потребовать изменить формат своего членства в ЕАЭС, снизив его, к примеру, до статуса ассоциированного члена. Во-вторых, если Армения продолжит расширять сотрудничество с ЕС, то на границе ЕАЭС возникает "таможенная дыра", и это может стать прецедентом для прочих стран организации. В-третьих, министерство обороны Армении намерено расширять сотрудничество с НАТО, и Армения может попросить о проведении совместной практики на территории страны. В-четвертых, Запад может начать демонстративно поддерживать Пашиняна, чтобы вызвать раздражение России и вбить клин между Ереваном и Москвой.

"Среди интеллигенции Армении преобладает точка зрения, что их цивилизационный выбор - это Европа, а Россия лишь временный союзник для гарантии безопасности. В Армении сейчас нет политиков, которые однозначно выступали бы за сближение с Россией. Даже те, кого мы называем пророссийскими, говорят о европейском выборе Армении", - добавил Фененко.

Отдалению Армении от России, по мнению эксперта, способствует и существующий в стране миф о том, что армянская армия непобедима, и что Армения проживёт даже без России.

Фененко отметил, что риск заключается в том, что Никол Пашинян будет вести дело к срыву венских и петербургских договорённостей, которые с июня 2016 года стали переговорной повесткой.

"И, таким образом, он подставляет Россию, так как именно при посредничестве России были выработаны петербургские договоренности, согласно которым Армения сначала демилитаризирует два прилегающих к Нагорному Карабаху района, затем встаёт вопрос о демилитаризации следующих пяти районов, а потом уже переговоры по Нагорному Карабаху", - сказал политолог.

В свою очередь, в ходе обсуждений Гюльнара Мамедзаде подчеркнула, что ситуация и последние изменения в Армении осложняют общий переговорный фон по нагорно-карабахскому урегулированию. В подобной ситуации всем сторонам, заинтересованным в стабильной ситуации, следует проявлять бдительность. С учётом сложившейся в Армении ситуации, Мамедзаде выразила надежду, что озвученные российским экспертом мнения послужат пищей для размышления для широкой общественности и заинтересованной аудитории.

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