Президент Италии: Уверен, что Баку и Рим будут вести конструктивную деятельность для обеспечения стабильности и мира в регионе

Президент Италии Серджо Маттарелла поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

"От имени народа Италии и от себя лично выражаю дружественному азербайджанскому народу искренние пожелания мира и благоденствия по случаю национального праздника - Дня Республики и 100-летия Азербайджанской Демократической Республики. Наши страны долгое время продвигаются по пути опирающегося на крепкие и нерушимые дружественные связи наших народов плодотворного сотрудничества как на официальном уровне, так и на уровне гражданского общества. Желаю, чтобы это сотрудничество в предстоящие годы еще больше укреплялось. Уверен, что официальные Баку и Рим совместно с другими странами региона, уважая ценности мирного сосуществования, будут проводить конструктивную деятельность с целью обеспечения стабильности и мира в регионе. С этими пожеланиями и надеждой встретиться с Вами в скором времени в Баку желаю Вам и азербайджанскому народу благополучия, еще раз передаю свои поздравления", - говорится в послании.