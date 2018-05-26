Эммануэль Макрон: Франция не пожалеет усилий для справедливого решения нагорно-карабахского конфликта

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В связи с национальным праздником Азербайджана я с чувством удовлетворения передаю искренние пожелания и выражаю Вам и азербайджанскому народу счастья и процветания.

Мне знаком этот трудный путь построения такого стабильного, современного и процветающего государства во время празднования 100-летия объявленной в 1918 и восстановленной в 1991 году независимости Азербайджана. Хочу уверить Вас в своей решительности укреплять отношения между нашими странами во всех сферах.

Азербайджан всегда может полагаться на поддержку Франции в решении будущих вызовов и в продолжении сближения с Европейским Союзом. В то же время, позвольте еще раз отметить, что Франция как сопредседатель Минской группы не пожалеет усилий в справедливом, продолжительном урегулировании нагорно-карабахского конфликта путем переговоров. Господин Президент, надеюсь на встречу с Вами в конце июля в Париже. Прошу принять мое высокое почтение", - говорится в поздравлении.