Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие на дне выпускника в Университете АДА

26 мая в Университете АДА прошел день выпускника.

Ha мероприятии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

День выпускника начался с выхода на сцену профессорско-преподавательского состава учебного заведения.

Затем обучающиеся в университете иностранные студенты внесли государственные флаги своих стран.

Далее почетный караул внес флаг Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев выступил на дне выпускника.

На мероприятии было показано видео, посвященное выпускникам АДА.

Затем выступил выпускник Университета, бакалавр по экономике факультета бизнеса Азер Алиев.

После этого выступила проректор АДА по учебной работе Вафа Каздал.

Ректор Университета AДA, заместитель министра иностранных дел Хафиз Пашаев выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за глубокосодержательное выступление.

Затем началась церемония вручения дипломов.

Президент Ильхам Алиев вручил дипломы группе выпускников.

Отметим, что в этом учебном году выпускниками Университета АДА стали 530 студентов по 11 специальностям.