Президент Ильхам Алиев: Повышение уровня образования в Азербайджане и соответствие его международным стандартам - это наша главная задача
26 мая 2018 23:28 883
Повышение уровня образования в Азербайджане и соответствие его международным стандартам - это наша главная задача.
Об этом в субботу Президент Ильхам Алиев сказал, в частности, в своем выступлении на дне выпускника в Университете АДА. Как отметил Президент Ильхам Алиев, образование - это будущее каждого государства.
"Эти слова неоднократно высказывались с разных трибун. Возможно, потому, что это правда, это на самом деле так и есть", - сказал глава государства.
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