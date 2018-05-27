Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и впредь будет проводить принципиальную политику по нагорно-карабахскому конфликту

27 мая 2018 00:01

Азербайджан и впредь будет проводить принципиальную политику в связи с нагорно-карабахским конфликтом.

Об этом в субботу Президент Ильхам Алиев сказал, в частности, в своем выступлении на дне выпускника в Университете АДА.

"Главным вопросом нашей внешней политики является урегулирование армяно-азербайджанского нагорно -карабахского конфликта. Мы не отходим и не собираемся отходить ни на шаг от нашей принципиальной позиции", - сказал глава государства.

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