Президент Ильхам Алиев: Азербайджан не вмешивается во внутренние дела других стран и ожидает такого же подхода от всех стран

Азербайджан не вмешивается во внутренние дела других стран и ожидает такого же подхода от всех стран.

Об этом в субботу Президент Ильхам Алиев сказал, в частности, в своем выступлении на дне выпускника в Университете АДА. "Азербайджан очень активно действует в формате регионального сотрудничества. Мы работали над созданием форматов регионального сотрудничества и практически смогли достичь этого",- сказал глава государства.

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