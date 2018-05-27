"Реал Мадрид" - победитель Лиги Чемпионов! - ФОТО
27 мая 2018 01:02 345
Испанский "Реал Мадрид" третий раз подряд и в 13-й раз в истории клуба стал победителем Лиги чемпионов УЕФА.
В финальном матче мадридцы обыграли английский "Ливерпуль" со счетом 3:1.
Первый гол на 50-й минуте забил нападающий "Реала" Карим Бензема. Через четыре минуты "Ливерпуль" сравнял благодаря точному удару Садио Мане.
Еще один гол в ворота "Ливерпуля" на 63-й минуте забил в ворота соперника Гарет Бэйл.
Он же оформил дубль на 83-й минуте после грубой ошибки "Ливерпуля".
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