Президент Ильхам Алиев: Азербайджан заново составил энергетическую карту не только региона, но и Евразии

Азербайджан заново составил энергетическую карту не только региона, но и Евразии.

Об этом в субботу Президент Ильхам Алиев сказал, в частности, в своем выступлении на дне выпускника в Университете АДА, передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ .

"Мы проводим очень успешную энергетическую дипломатию. Наши гигантские энергетические проекты в значительной степени стали возможными в том числе и благодаря дипломатическим усилиям. Конечно, свою роль здесь играет несколько факторов - прекрасная инвестиционная атмосфера в Азербайджане с экономической точки зрения, стабильность, спокойствие, международное сотрудничество и наши дипломатические усилия. Потому что наши энергетические проекты мы можем реализовать только вместе с соседями и дружественными странами. У нас нет выхода к открытым морям. Поэтому любой энергетический проект требует международного сотрудничества. Наша энергетическая дипломатия была весьма успешной, и сегодня это признает весь мир. Мы заново составили энергетическую карту не только региона, но и Евразии. "Южный газовый коридор", официальное открытие которого состоится через несколько дней, - наше историческое достижение, историческая победа",- сказал глава государства.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, Азербайджан успешно реализует транспортную дипломатию. "Транспортные маршруты, развивающиеся, можно сказать, по маршруту энергетических коридоров, стали возможными в том числе в результате очень серьезных дипломатических усилий. Мы заново составили также транспортную карту Евразии и добились успеха в этом деле. Могу сказать, что все наши инициативы, все шаги, связанные с энергетической, транспортной дипломатией, были успешными, они приносят большие дивиденды и нам, и работающим вместе с нами странам, нас и дальше ожидает большая прибыль. Реализуемые сегодня проекты в долгосрочном формате обеспечат могущество нашей страны, ее устойчивое развитие. Большую роль в реализации данных проектов, конечно, играют дипломатические усилия",- подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Разумеется, рационально используя природные ресурсы, мы развиваем, укрепляем нашу страну, продолжил глава государства. "Сегодня Азербайджан является одной из самых стабильных стран в мировом масштабе. В Азербайджане проводится большая созидательная работа. Мне известно, что большое внимание в Университете АДА уделяется предметам, связанным с бизнесом, экономическим дисциплинам. Считаю, что мы и в этой сфере добились впечатляющих успехов. Сегодня экономика Азербайджана полностью построена на внутренних ресурсах, она не зависит ни от какого внешнего финансового института или зарубежной страны. Наш внешний государственный долг составляет всего 20 процентов валового внутреннего продукта. Наши валютные резервы в 4-5 раз превышают внешний долг. Мы в любой момент можем погасить все долги.

Создав прекрасный инвестиционный климат, мы смогли за последние 15 лет привлечь в нашу страну инвестиции на сумму 230 миллиардов долларов. Шаги, связанные с сокращением бедности, безработицы, высоко оцениваются мировым сообществом. Мы - молодое независимое государство. Однако по конкурентоспособности мы занимаем 35-е место в мировом масштабе. Мы находимся на третьем месте среди развивающихся стран по индексу инклюзивного развития в мировом масштабе. То есть все эти цифры являются наглядным подтверждением моих слов", - сказал Президент Азербайджана.