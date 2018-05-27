В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики

Президент Финляндии Саули Ниинистё поздравил Президента Ильхама Алиева.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

"Передаю Вам и Вашему народу искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 100-летия образования Азербайджанской Демократической Республики", - говорится в поздравлении.

Председатель Совета директоров Публичного акционерного общества Нефтегазовая компания "РуссНефть" Михаил Гуцериев поздравил Президента Ильхама Алиева.

"Примите самые искренние поздравления с национальным праздником - с Днем Республики.

Сегодня Азербайджан - это бережное сохранение многовековых традиций, где из поколения в поколение передаются мудрость, доброта, толерантность народа республики, его стремление к свободе и независимости.

Уверен, под Вашим мудрым руководством Азербайджан уверенно продолжит путь к экономическому процветанию, демонстрируя всему миру мощнейшие социально-экономические преобразования, неуклонный рост благосостояния граждан, авторитет республики на международной арене.

От всей души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, крепкого здоровья, счастья и успехов во всех Ваших делах и начинаниях", - говорится в поздравлении.

Временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан РФ Владимир Васильев поздравил Президента Ильхама Алиева.

"Поздравляю Вас и азербайджанский народ с национальным праздником - Днем Республики.

Азербайджанская Республика - современное процветающее государство. Проводя независимую политику, основанную на интересах граждан и доброй воле, Азербайджан последовательно укрепляет свои позиции на международной арене.

Выражаю уверенность, что конструктивное взаимодействие и дружеские отношения между Дагестаном и Азербайджаном будут и дальше крепнуть и развиваться.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Азербайджана - мира, добра и благополучия", - говорится в поздравлении.

Руководитель Межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев поздравил Президента Ильхама Алиева.

"Позвольте от всей души поздравить Вас лично и весь азербайджанский народ с Днем Республики.

Этот юбилейный для братского Азербайджана год страна встречает в ореоле силы и независимости, будучи одним из самых успешно развивающихся государств мира. Благодаря Вашей политической мудрости и выдающемуся таланту руководителя Азербайджан с каждым днем усиливает свои позиции на мировой политической арене, укрепляя дружеские отношения со всеми странами, и в первую очередь - с Россией.

Разрешите сердечно пожелать крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашей семье, а также мира и достатка каждому азербайджанскому дому", - говорится в поздравлении.

Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества Aсаф Гаджиев поздравил Президента Ильхама Алиева.

"Сердечно поздравляю Вас со 100-летием образования Азербайджанской Демократической Республики, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в больших свершениях на благо азербайджанского народа.

Независимая Азербайджанская Республика, стремительным развитием которой гордится каждый азербайджанец, является политической и духовной наследницей Азербайджанской Демократической Республики, созданной столетие назад с идеей "Однажды поднятое знамя никогда не падет!". К сожалению, АДР, являвшаяся первой демократической Республикой на Востоке, не сумела сохранить независимость даже два года.

В 1993 году история поставила восстановившуюся независимость в 1991 году современную независимую Азербайджанскую Республику лицом к лицу с угрозой расчленения и утраты независимости. Под руководством своего великого сына Гейдара Алиева азербайджанский народ с честью устранил эти угрозы и, идя путем, указанным великим лидером, вступил на не имеющий аналога путь развития. Были реализованы "Контракт века" и другие крупные проекты. Сегодня это необратимое развитие Aзербайджана стремительно продолжается под Вашим мудрым руководством.

Проводимая Вами политика, отражающая национальные интересы нашего народа, позволила Азербайджану занять достойное место не только в регионе, но и в мировом масштабе. Успешно реализованный Вами проект железной дороги Баку-Tбилиси-Карс, завершающиеся проекты TANAP и TAP превратили Азербайджан в сильную и авторитетную страну мира.

Проводимая Вами борьба во имя территориальной целостности Азербайджана и занимаемая Вами позиция одобряются каждым жителем нашей Родины. Убедительная победа, завоеванная Вами на последних президентских выборах, еще раз показала, что Ваша политика, опирающаяся на народ и всегда направленная на его будущее, высоко оценивается и поддерживается азербайджанским народом.

Уважаемый господин Президент, еще раз поздравляю Вас со 100-летием независимой Азербайджанской Республики, желаю Вам больших успехов в Вашей славной деятельности, чрезвычайно важной для нашего народа", - говорится в поздравлении.

Академик НАНА, профессор Российского университета дружбы Фазиль Курбанов поздравил Президента Ильхама Алиева.

"От имени азербайджанской диаспоры России и от себя лично сердечно поздравляю Вас с национальным праздником - Днем Республики.

Мы также поздравляем Азербайджанское государство, которое в этом году празднует 100-летие своей независимости.

Желаю Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов в Вашей многогранной деятельности, а народу Азербайджана - благосостояния.

Пользуясь этой прекрасной возможностью, рад вновь выразить пожелание работать вместе с исторической Родиной во имя развития эффективного сотрудничества между нашими странами, в интересах наших народов", - говорится в поздравлении.