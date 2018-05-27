Пашинян пытается использовать сына в играх вокруг Карабаха

Ну все, армянская армия теперь может быть спокойна - сам сын нового "пророка" армянского народа Никола Пашиняна идет ей на помощь.

Зашкаливающий популизм новых властей Армении не знает границ.

Сын премьер-министра Никола Пашиняна Ашот, как сообщают армянские СМИ, заявил о намерении записаться на службу на оккупированных территориях Азербайджана. Утверждается, что молодой человек в 2016 году поступил в университет эстонского города Тарту, но через два года, недоучившись, решил вернуться на родину, чтобы отправиться служить в Карабах.

Ерунда, конечно, несусветная. Ашот Пашинян прибыл в Армению вовсе не для исполнения воинского долга, а для участия в продвижении во власть собственного папаши. Юноша проявил немалую активность в ходе апрельских протестов, по сценарию, побывал в полиции для формирования нужной биографии. В общем, можно сказать, что Пашиняны делали свою "революцию" семейно, и старшенький Николыч не посрамил папу.

Теперь, когда отец уже глава республики, пришло время сынку помочь папе удержать эту власть.

На странице премьера в соцсети Ашот Пашинян разместил видеообращение, в котором сообщил, что решил написать заявление и идти служить в Карабахе, собираясь усилить своим присутствием подразделения ВС Армении, дислоцированные на оккупированных территориях.

Заявление сыночка стало иллюстрацией к призыву папочки ко всем, покинувшим страну молодым армянам, вернуться и пойти служить. "Я гарантирую, что при добровольном решении пройти воинскую службу никаких правовых процедур в вашем отношении не будет", - сказал Никол Пашинян.

Популистские заявления сына премьера помогут главе правительства решить еще одну проблему - разбавить недовольство граждан Армении, дети которых отправляются служить в Карабах. Теперь любое возмущение по этому поводу будет гаситься указанием на бритую голову Ашота Пашиняна, улыбающегося в Фейсбуке с линии фронта. Вот только премьер не учел, как говорится, одну большую разницу: для него это просто политика, а для рядовых граждан - вопрос жизни и смерти их детей.

Зульфугар Ибрагимов