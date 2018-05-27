МИД: Сегодня Азербайджан превращает стремления и идеалы АДР в реальность

27 мая 2018 12:20

Сегодня независимый, суверенный и демократичый Азербайджан, достигший под руководством Президента Ильхама Алиева, под его успешным и эффективным управлением социально-экономического развития и развития человеческого капитала, успехами и ролью в международных отношениях превращает идеалы и стремления Азербайджанской Демократической Республики в реальность.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана, распространенном в воскресенье по случаю 100-летия создания Азербайджанской Демократической Республики (АДР), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Если бы создатели АДР были живы, они бы гордились нынешней Азербайджанской Республикой. Если говорить словами Общенационального лидера - "независимость Азербайджана вечна и необратима"", - отмечается в заявлении.

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