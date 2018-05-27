МИД: Сегодня Азербайджан превращает стремления и идеалы АДР в реальность
Сегодня независимый, суверенный и демократичый Азербайджан, достигший под руководством Президента Ильхама Алиева, под его успешным и эффективным управлением социально-экономического развития и развития человеческого капитала, успехами и ролью в международных отношениях превращает идеалы и стремления Азербайджанской Демократической Республики в реальность.
Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана, распространенном в воскресенье по случаю 100-летия создания Азербайджанской Демократической Республики (АДР), передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Если бы создатели АДР были живы, они бы гордились нынешней Азербайджанской Республикой. Если говорить словами Общенационального лидера - "независимость Азербайджана вечна и необратима"", - отмечается в заявлении.
Новость обновляетсяСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!