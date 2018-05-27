Эльмар Мамедъяров о роли Франции в разрешении карабахского конфликта - ФОТО

Франция играет важную роль в истории независимого Азербайджана, и в настоящее время сотрудничество между двумя странами активно развивается в нескольких приоритетных сферах.

Об этом в воскресенье на пресс-конференции сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Мы верим в плодотворность участия Франции в экономических, транспортных, энергетических проектах Азербайджана. Это первый визит делегации МИД Франции в Азербайджан с 1997 года, и я надеюсь в дальнейшем эти визиты участятся", - сказал Мамедъяров.

Сторонами также были обсуждены вопросы сотрудничества Азербайджана и ЕС, а также статус переговоров по нагорно-карабахскому конфликту.

"Я попросил французского коллегу посодействовать нам в процессе переговоров по подписанию нового договора о сотрудничестве между Азербайджаном и ЕС. Что касается нагорно-карабахского конфликта, мы придерживаемся стратегии решения конфликта мирным путем, и я уверен, что Франция как сопредседатель Минской группы ОБСЕ и впредь будет содействовать разрешению этой ситуации", - сказал Мамедъяров.

Министр также напомнил, что 27 мая состоялся двухчасовой телефонный разговор Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Франции Эмманюэля Макрона, в ходе которого были обсуждены актуальные вопросы даустороннего сотрудничества.