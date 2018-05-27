Глава МИД Франции сделал заявление по Карабаху в Баку - ДЕТАЛИ

Текущая ситуация и статус-кво в Нагорном Карабахе не представляет собой путь к устранению конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Об этом в воскресенье на пресс-конференции сказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Франция в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ приложит необходимые усилия для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, и мы считаем, что нужно усилить работу ОБСЕ в этом направлении", - сказал Ле Дриан.

Он также добавил, что статус переговорного процесса по нагорно-карабахскому конфликту был на повестке обсуждений на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.