Президент Франции посетит Азербайджан

Президент Франции Эмманюэль Макрон совершит официальный визит в Азербайджан в конце текущего года.

Об этом в воскресенье на пресс-конференции сказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В июле 2018 года ожидается визит Президента Азербайджана во Францию. Президент Франции в свою очередь принял ответное приглашение и планирует посетить Азербайджан в декабре 2018 года", - сказал Ле Дриан.

Он подчеркнул, что серия визитов на высоком уровне послужит дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Францией.

"В настоящее время мы тесно сотрудничаем с Азербайджаном в ряде ключевых для нас сфер, включая сельское хозяйство, энергетику, транспорт, высокие технологии, экологию и образование. Летом 2018 года мы планируем активизировать работу азербайджано-французской экономической комиссии по этим направлениям", - сказал министр.

Он отметил, что Франция всегда поддерживала Азербайджан с первых дней его независимости и продолжит свою политику сотрудничества и в будущем.