МИД Азербайджана о прохождении армянами военной службы на оккупированных территориях - ДЕТАЛИ

27 мая 2018 16:48

Прохождение гражданами Армении военной службы на оккупированных территориях Азербайджана является нарушением норм международного права.

Об этом в воскресенье Trend сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя информацию о прохождении военной службы сыном премьер-министра Армении на оккупированных территориях Азербайджана, передает Day.Az.

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