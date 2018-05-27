100-летнюю годовщину образования АДР отметили в штаб-квартире ТЮРКСОЙ - ФОТО

В Анкаре в штаб-квартире международной организации тюркской культуры состоялась специальная программа, посвященная 100-летней годовщине образования Азербайджанской Республики, вооруженных сил Азербайджана и прибытия в Баку "Кавказской исламской армии" ("Армии ислама") под командованием османского генерала Нури-Паши. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

В рамках данной программы в ТЮРКСОЙ прошла презентация книги "Azerbaycan Siyasi Jurnalistikanın Teşekkülü ve İnkşafı (1900-1920-ci İller)" (Становление и развитие политической журналистики в Азербайджане (1990-1920 гг.)).

В мероприятии, организованной международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) совместно с посольством Азербайджанской Республики в Анкаре, "2018 Harekâtı" (Движение 2018) и ассоциацией "Yerli Düşünce Derneği " (Ассоциация национальной идеи), приняли участие Главный советник президента Турецкой Республики Ялчын Топчу, посол Азербайджанской Республики в Турецкой Республике Хазар Ибрагим, заместитель генерального секретаря ТЮРКСОЙ доктор, профессор Фырат Пурташ, основатель и представитель в Турции Движения 2018 Саиде Экмен, писатель и журналист доктор, доцент Эльнур Нифталиев, а также многие представители вооруженных сил Азербайджана, средств массовой информации и общественности.

Программа началась с минуты молчания в память о погибших героях и исполнения гимнов двух стран.

"В основе создания ТЮРКСОЙ лежит языковая, историческая, конфессиональная и духовная общность тюркских народов"

В своем приветственном выступлении на открытии программы заместитель генерального секретаря ТЮРКСОЙ, доктор, профессор Фырат Пурташ сказал, что испытывыет особую гордость от возможности выступить принимающей стороной мероприятия, посвященного 100-летней годовщине Азербайджанской Демократической Республики, а также вместе со всеми почтить светлую память великих личностей и представителей интеллигенции, благодаря которым 100 лет назад был заложен фундамент независимости Азербайджана. Пурташ также напомнил, что в этом году отмечается 25-летие международной организации ТЮРКСОЙ, которая была создана министрами культуры тюркских стран в 1993 году. "В основе создания ТЮРКСОЙ лежит языковая, историческая, конфессиональная и духовная общность тюркских народов", - сказал профессор Пурташ и добавил, что ТЮРКСОЙ - это международная организация, деятельность которой в течение четверти века направлена на укрепление данной общности. Заместитель генсека ТЮРКСОЙ также заявил, что международная организация тюркской культуры является организацией культурной дипломатии, которая уже завоевала мировой авторитет, благодаря чему о ней с почтением говорят в ООН, ЮНЕСКО и других культурных центрах мира.

"Основная философия ТЮРКСОЙ была заложена тюркскими интеллектуалами, создавшими 100 лет назад Азербайджан"

Фырат Пурташ также подчеркнул, что фундамент идей, которые легли в основу создания ТЮРКСОЙ, был заложен интеллектуалами, создавшими Азербайджанскую Республику в начале XX века. "Азербайджанская интеллигенция совместно с выпускниками новометодных школ Джадидизма, основанного Исмаилом Гаспринским, и молодыми мыслителями, в свои 20 лет заложили основу современной независимости посредством газет и журналов, выходивших в период с 1900 по 1920 годы. Они в те далекие времена повсеместно распространили в обществе идеи, которые в дальнейшем укрепили братские узы между нами и сблизили нас, защищая их в Баку, Стамбуле и Казани того периода. Благодаря этому, как весьма точно заметил основатель Азербайджанской Демократической Республики Мехмет Эмин Расулзаде, водруженное однажды знамя больше никогда не было спущено, а после непродолжительного перерыва в 1991 году вновь стало развеваться в небе над Азербайджаном. Вечно существующая идея о братстве тюркских народов не исчезла, а приобрела "второе дыхание" и достигла наших дней. Благодаря азербайджанской интеллигенции сегодня 100-летнюю годовщину Азербайджанской Демократической Республики отмечают во всем тюркском мире. Желаю Азербайджану и другим тюркским государствам сохранить свою независимость навсегда и с глубокой благодарностью и уважением почтить светлую память этих великих личностей, боровшихся за претворение в жизнь своих идей, многие из которых были убиты в годы сталинских репрессий", - заявил Пурташ.

"Азербайджан и Турция - это братья-близнецы, которые помогают друг другу в тяжелое время"

Главный советник президента Турецкой Республики Ялчын Топчу на открытии программы подчеркнул значимость ТЮРКСОЙ, которая выступила принимающей стороной данного мероприятия, и назвал данную международную организацию ЮНЕСКО тюрко-исламского мира. Топчу также отметил, что отношения и братство между Азербайджаном и Турцией не имеют аналогов в мире, ибо эти страны являются брятьями-близнецами внутри одной семьи, которые в тяжелой ситуации спешат на помощь друг другу. Советник напомнил слова Ататюрка об Азербайджане и добавил: "Живет одна семья, где 6-7 братьев, из которых двое являются братьями-близнецами. Так вот они разделяют головную боль, радость и печаль. Таковы наши отношения с Азербайджаном. Мы - братья-близнецы! Даже в самое сложное для себя время Азербайджан смог прийти на помощь Турции, переживавшей тяжелые времена. В своих словах об Азербайджане Ататюрк сказал: "Их радость - наша радость, их печаль - наша печаль!" И на протяжении всей истории это было так. 6 независимых тюркских государства до конца света сохранят свою свободу. Триколор нашего Азербайджана будет развеваться выше всех!"

Топчу также отметил, что в мире западной цивилизации имеет место геноцид и деспотия, поэтому "братьям-близнецам" Анкаре и Баку необходимо встать на ноги против запада. В частности главный советник президента Турции Я. Топчу заявил следующее: "Вы только посмотрите на мир, где правит их цивилизация! Вглянитесь в просторы от Восточного Туркестана до середины Европы! Они еще вчера устроили в Сребренице перед глазами всего мира геноцид против потомков Алии! То же самое происходит в Палестине. Они разрушили Ирак, Сирию и продолжают убивать детей курдов, туркменов и арабов! Льется кровь на Кавказе! В Аракане дети умирают, так и не сумев утолить свою жажду! А про крайнюю жестокость в Африке у нас даже нет сил говорить! Цивилизация, которая все это творит, - не наша! Этот мир нуждается в нашей цивилизации! Поэтому Баку и Анкара должны встать на ноги! Если они смогут это осуществить, тогда смогут протянуть свою руку и другим братьям!".

"Другие тюркские народы брали пример с Азербайджана"

Полномочный и чрезвычайный посол Азербайджанской Республики в Турецкой Республике Хазар Ибрагим поблагодарил за теплый прием международную организацию ТЮРКСОЙ и сообщил, что 100-летняя годовщина Азербайджанской Демократической Республики в этом году отмечается различными мероприятиями во многих регионах "братской Турции".

Подчеркнув особую значимость 100-летней годовщины независимости Азербайджанской Демократической Республики для всего тюрко-исламского мира, посол Азербайджана сказал: "В 1918 году впервые на всем пространстве тюркского мира и мусульманской географии была создана Азербайджанская Демократическая Республика, которая стала для всех ярким примером. В частности по примеру Азербайджана и другие братские тюркские народы основали свои республики".

Ибрагим также отметил, что книга "Azerbaycan Siyasi Jurnalistikanın Teşekkülü ve İnkşafı (1900-1920-ci İller)" (Становление и развитие политической журналистики в Азербайджане (1990-1920 гг.)), презентация которой состоялась сегодня в стенах штаб-квартиры ТЮРКСОЙ, освещает многие события тех дней. Он также добавил, что выдающиеся общественно-политические деятели того времени приложили огромные усилия и проявили подлинный героизм в деле пропагандирования своей страны, поэтому азербайджанским интеллектуалам современности необходимо продолжить дело, начатое их отцами в начале XX века, и развивать, укреплять, а также популяризировать свою страну. Благодаря успешной и действенной политике, проводимой в наши дни руководством страны, Азербайджан, имеющий мощный человеческий капитал с высоким образованием, приобрел признание и уважение на международной арене.

"Движение 2018 не ограничится 2018 годом"

Основатель "Движения 2018" и его представитель в Турции Саиде Экмен в своем выступлении рассказала о своей организации и заверила, что текущий год будет знаменателен тем, что золотыми буквами в мировую историю будут вписаны многие важные события, связанные с Азербайджаном.

Экмен напомнила о том, что в целях достойного празднования на общенациональном уровне данного знаменательного события Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О 100-летнем юбилее Азербайджанской Демократической Республики" от 16 мая 2017 года номер 2867, в соответствии с которым и при участии в качестве учредителей 100 наиболее известных представителей общественности Азербайджана в области политики, экономики, науки, культуры, права и т.д., было создано "Движение 2018", которое является организацией, которая будет заниматься популяризацией на мировом уровне национальной истории, идей и культуры Азербайджана. С данной целью в ряды "Движения 2018" вступили многие передовые лица, среди которых можно отметить имена профессора Жали Алиевой, Адиля Алиева, Соны Алиевой, экс-посла Турции в Азербайджанской Республике Хулуси Кылыча, экс-министра иностранных дел Кыргызской Республики, дипломата Аскара Айтматова, главного советника президента Турецкой Республики Ялчына Топчу и многих других ярких представителей мировой общественности.

В рамках программы состоялась презентация книги "Azerbaycan Siyasi Jurnalistikanın Teşekkülü ve İnkşafı (1900-1920-ci İller)" (Становление и развитие политической журналистики в Азербайджане (1990-1920 гг.)) известного азербайджанского журналиста и писателя, доктора наук, доцента Эльнура Нифталиева, являющегося одним из учредителей "Движения 2018". Нифталиев рассказал о борьбе, эволюции идей и распространении посредством публикаций среди широких масс идей о создании свободной страны со стороны национальных интеллектуалов, стоявших у истоков образования Азербайджанской Демократической Республики.

В ходе мероприятия также выступил представитель молодого поколения азербайджанской интеллигенции Туран Гафарлы, который представил краткий обзор об исследованиях по истории национально-освободительной борьбы Азербайджана, изданных в Англии, где он продолжает свое магистерское обучение.