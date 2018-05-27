Депутат: "В отношении Рустама Ибрагимбекова должны быть приняты серьезные меры"

Рустам Ибрагимбеков, написав сценарий фильма "Кавказское трио", вновь показал свое истинное лицо и доказал, что является врагом азербайджанского народа. Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Айдын Гусейнов, передает Day.Az.

По его словам, у Ибрагимбекова нет морального права снимать подобные фильмы об азербайджанском народе, который имеет большую историю и известен в мире своей толерантностью, гостеприимством. "Рустам Ибрагимбеков, пользуясь ресурсами азербайджанского народа, достиг определенного положения. Теперь же он совершает в отношении народа такое предательство. Он полагает, что таким образом обретет какую-то славу, но это лишь показало его истинное лицо", - сказал депутат.

Гусейнов считает, что этот поступок Ибрагимбекова должен получить оценку также с правовой точки зрения.

В отношении Рустама Ибрагимбекова должны быть приняты серьезные меры, сказал депутат.

"Если он не замечает преступлений, которые армяне на протяжении истории совершали в отношении азербайджанского народа, зверского убийства ими за одну ночь в Ходжалы 613 человек, не замечает боли, страданий более одного миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, значит, это морально слепой человек, и он не имеет никакого отношения к азербайджанскому народу", - сказал Гусейнов.