В Азербайджане отмечают 100-летие образования демократической республики

В Азербайджане отмечают 100-летие со дня образования Азербайджанской Демократической Республики, передает Day.Az со ссылкой на Trend.



На протяжении долгого времени Азербайджан являлся колонией России. Но азербайджанский народ всегда вел борьбу за свободу, независимость.



XX век вошел в историю не только как век науки и техники, но и как столетие национального возрождения, освобождения народов от колониализма и образования национальных государств.



В результате произошедшей в России в 1917 г. революции завершилась эра правления династии Романовых. Распалась Российская империя. Настал час, когда народы сами должны были решить свою судьбу. Воспользовавшись этим историческим шансом, воспитанные в духе национального самосознании лучшие сыны Азербайджана объявили 28 мая 1918 года о создании Азербайджанской Демократической Республики.



АДР стала первой демократической республикой не только в Азербайджане, но и на всем Востоке. Это была парламентская республика. АДР приняла государственные атрибуты - флаг, герб, гимн. На ее трехцветном флаге гармонично сочетались тюркизм, ислам и европейское начало. Однако АДР суждено было просуществовать всего 23 месяца. 28 апреля 1920 г. 11-я Красная армия большевиков оккупировала Баку, и республика пала.



День Республики - день восстановления государственной независимости - с 1990 г. отмечается как государственный праздник.