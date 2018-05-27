Полад Бюльбюльоглу об ожиданиях Азербайджана от России

"Дипломатические отношения между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией были установлены 4 апреля 1992 года, и в этом же году были открыты посольства двух стран. Несомненно, азербайджано-российские отношения опираются в первую очередь на исторически сложившиеся связи, и их можно характеризовать как отношения стратегического партнерства, основанные на дружбе и добрососедстве. Без сомнений, сотрудничество между Азербайджаном и Россией носит стратегический характер и отвечает коренным интересам наших народов".

Как передает Day.Az, об этом сказал чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюльоглу в интервью российскому "МК".

"Личные контакты и доверительные отношения между лидерами наших государств Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, несомненно, служат интересам двух государств и создают прочную и благоприятную основу для всестороннего сотрудничества.

Оба государства привержены диверсификации транспортных путей и средств доставки грузов, принимают эффективные меры по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры для расширения имеющихся возможностей, а также играют важную роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности.

Мы исходим из того понимания, что укрепление доверия и стратегического партнерства между нашими государствами и народами будет также способствовать миру и стабильности в регионе. Как вы знаете, неурегулированный армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт является существенным препятствием для регионального сотрудничества. Азербайджанская сторона полагает, что Российская Федерация в качестве одного из государств сопредседателей Минской группы ОБСЕ предпримет максимальные усилия для скорейшего решения этого конфликта на основе суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ Азербайджанской Республики", - отметил посол.

Про словам Полада Бюльбюльоглу, Президентом Ильхамом Алиевым проводится сбалансированная внешняя политика, в основе которой лежат исключительно наши национальные интересы.

"Именно благодаря взвешенной и многовекторной внешней политике Азербайджан с каждым годом укрепляет свои позиции как в регионе, так и в мире. Несколько лет назад Азербайджан при поддержке абсолютного большинства членов Организации Объединенных Наций был избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Это было показателем того, что наше государство зарекомендовало себя в качестве надежного партнера, способного внести свой весомый вклад в дело поддержания международного мира и безопасности. Другим ярким показателем является то, что вот уже на протяжении последних лет Баку стал площадкой для крупных международных мероприятий политического и гуманитарного характера. К слову, добавлю, что в Баку были организованы встречи начальников генеральных штабов России и США, в ходе которых обсуждаются актуальные вопросы региональной и международной безопасности", - подчеркнул он.

Полада Бюльбюльоглу отметил, что сохраняя добрососедские отношения со всеми государствами мирового сообщества, Азербайджан находится в состоянии конфликта с Арменией, которая вот уже на протяжении 30 лет проводит политику военной агрессии в отношении Азербайджана, продолжает оккупацию 20% наших территорий.

"Несмотря на многочисленные решения и резолюции международных организаций, в том числе СБ и ГА ООН, ОБСЕ, Европейского Союза, Совета Европы, НАТО, Организации экономического сотрудничества, Движения Неприсоединения, Организации исламского сотрудничества, Армения полностью игнорирует их и продолжает предпринимать меры, направленные на сохранение статус-кво, нарушая нормы и принципы международного права. Безусловно, существующий статус-кво является неприемлемым. Время, когда необходимо предпринять действенные шаги по решению конфликта, давно настало", - сказал посол.