Майк Помпео о приверженности США поиску путей мирного урегулирования карабахского конфликта

США остаются привержены поиску путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, распространенном в понедельник в связи со 100-летним юбилеем Азербайджанской Демократической Республики (АДР), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"От имени правительства Соединенных Штатов и американского народа я рад поздравить правительство и народ Азербайджана с Днем Республики",- говорится в заявлении.

Как отмечается в заявлении, 2018 год знаменует 100-летие со дня основания Азербайджанской Демократической Республики, которая была первой парламентской республикой мусульманского большинства, и одной из первых стран в мире, которая предоставила женщинам право голоса.

"После восстановления независимости в 1991 году Азербайджан стал ценным партнером Соединенных Штатов. Мы с нетерпением ожидаем продолжения нашего многолетнего сотрудничества и углубления нашей совместной работы в областях безопасности, энергетики и демократического управления и дальнейшего укрепления связей между нашими странами. Мы также остаемся привержены поиску путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и настоятельно призываем стороны как можно скорее возобновить интенсивные переговоры", - говорится в заявлении.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.