Детская игрушка вызвала панику в Армении

СНБ Армении выступила с разъяснением по поводу информации в СМИ о воздушном шаре с видеокамерой. Об этом сообщает пресс-служба Службы национальной безопасности Армении, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

Выяснилось, что это игрушка с дистанционным управлением, которую можно приобрести в магазинах Еревана. Она не представляет какой-либо опасности.

Напомним, воздушный шарик, "оборудованный видеокамерами", в воскресенье пересек воздушную границу Армении со стороны Турции и упал в селе Новая Амасия, заявил журналистам глава сельской администрации населенного пункта Гарик Авдалян.

Нарушитель был оборудован каким-то непонятным техсредством - некоторые утверждали, что это видеокамера, другие сразу догадались, что это пульт управления аппаратом.