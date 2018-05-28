Детская игрушка вызвала панику в Армении
СНБ Армении выступила с разъяснением по поводу информации в СМИ о воздушном шаре с видеокамерой. Об этом сообщает пресс-служба Службы национальной безопасности Армении, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.
Выяснилось, что это игрушка с дистанционным управлением, которую можно приобрести в магазинах Еревана. Она не представляет какой-либо опасности.
Напомним, воздушный шарик, "оборудованный видеокамерами", в воскресенье пересек воздушную границу Армении со стороны Турции и упал в селе Новая Амасия, заявил журналистам глава сельской администрации населенного пункта Гарик Авдалян.
Нарушитель был оборудован каким-то непонятным техсредством - некоторые утверждали, что это видеокамера, другие сразу догадались, что это пульт управления аппаратом.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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