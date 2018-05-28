Пашинян начинает вендетту в Армении

Служба национальной безопасности Армении, обещавшая революционной общественности новые и шумные выявления, преподнесла свое первое "достижение". Сотрудники СНБ атаковали ООО "НОРФОЛК КОНСАЛТИНГ", конфисковали компьютеры и документы компании, после чего начались задержания, допросы, разговоры о крупных хищениях.

Сразу распространилась информация о том, что за вышеупомянутой компанией стоит бывший председатель КГД Вардан Арутюнян. Это тот самый Арутюнян, которого на днях сняли с работы и сразу превратили в подозреваемого.

Теперь армяне пытаются понять, о чем на самом деле идет речь.

Как пишут армянские СМИ, ООО "НОРФОЛК КОНСАЛТИНГ" занималось оказанием услуг по растаможке импортируемых товаров.

Безусловно, под крышей этой структуры было совершены многомиллионные злоупотребления и оффшорные махинации. Но почему-то, многие посчитали происходящее там сегодня инсценировкой бездарного режиссера, и считают, что это сведение счетов и вендетта.

Та самая вендетта, возможность которой изначально исключал обещавший любовь и солидарность премьер-министр.

Во-первых, нужно отметить, что распространенная по каналам СНБ РА информация относительно деятельности вышеупомянутого ООО была известна всем еще с 2017 года, когда СМИ опубликовали информацию того же содержания, а подробное описание характера деятельности компании представили руководители КГД РА.

Значит, нет необходимости преподносить сегодняшние действия как новое раскрытие, ставшее возможным исключительно в условиях прихода к власти свободолюбивых и законопослушных властей.

А сегодняшние громкие выявления СНБ означают не что иное, как результат нарушения политических договоренностей.

Сам премьер-министр Никол Пашинян не комментирует разоблачения СНБ, поскольку это может быть истрактовано как попытка направлять следствие: об этом премьер сказал 26 мая в Дилижане в ходе беседы с журналистами. "Я в этой связи не сделаю никаких комментариев, предварительное следствие продолжается, и оно даст ответы на все вопросы. Я считаю, что никто не сомневается в том, что для следствия созданы все условия и оно должно дать ответы на все вопросы", - отметил Пашинян. На вопрос о том, могут ли быть вызваны на допрос высокопоставленные чиновники, Пашинян ответил, что это не он решает - кого вызывать на допрос, а кого - нет.

Как пишут армянские СМИ, выявленная накануне в КГД коррупционная пирамида, даже при большом желании, не могла действовать без ведома бывшего премьер-министра Карена Карапетяна и без ведома или даже распоряжения бывшего президента Сержа Саргсяна.



И вообще, все крупные коррупционные действия за последние два десятилетия имели место по непосредственному распоряжению Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, с их ведома. В Армении действовала коррупционная пирамида, сращивание криминальной олигархии и власти привели к созданию некой порочной системы, на верхушке которой находились первые лица государства.

Так что, сколько бы следствие, касающееся коррупционных разоблачений, не было бы лишено политического компонента, все равно, его последствия будут политическими, потому что следы ведут к первым лицам прежних властей.

В этом контексте возникает естественный вопрос: как далеко зайдет следствие?

Является ли его целью вернуть похищенные у государства более чем 10 млрд. долларов, или же оно продвинется еще дальше, принеся в повестку вопрос ответственности выдающихся лиц криминально-олигархической системы - Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна?

Безусловно, происходящие в эти дни разоблачения окажут поворотное влияние на текущие внутриполитические развития в Армении.

Именно это и тревожит парламентское большинство - саргсяновское РПА, потому что ее представители перестают восприниматься как оппозиция, в прямом смысле слова становясь "дорогими посетителями" СНБ и Полиции, для которых Уголовный кодекс предусматривает меру наказания "голд".



Садиг Ахмедов