Глава МИД Азербайджана проведет встречи в штаб-квартире ООН

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился в Нью-Йорк для участия в мероприятиях, которые будут проведены в штаб-квартире ООН в связи со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В рамках визита запланированы также двусторонние встречи Мамедъярова с руководством и другими официальными лицами ООН.

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