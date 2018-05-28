Глава МИД Азербайджана проведет встречи в штаб-квартире ООН
28 мая 2018 12:57 154
Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился в Нью-Йорк для участия в мероприятиях, которые будут проведены в штаб-квартире ООН в связи со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В рамках визита запланированы также двусторонние встречи Мамедъярова с руководством и другими официальными лицами ООН.
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