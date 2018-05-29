Слова Арутюняна про «зибилиц» показывают уровень образования армянского министра - РОССЙСКИЙ ЭКСПЕРТ

На фоне антироссийской истерии в Армении, которая усугубилась особенно в последние годы, серьезно пострадал и фактор русского языка, утратив в этой стране прежний статус единого и массового средства общения.

Помнится, как в минувшем году армянские СМИ не постеснялись опубликовать популистские высказывания представителя филиала МГУ имени Ломоносова в Ереване Жана Багияна о том, что якобы учить русский язык в Армении экономически не выгодно, так как, чтобы поступить на высокооплачиваемую работу, армянам совсем не обязательно знать русский язык.

Такого рода заявления в Армении озвучиваются периодически, и накануне эта тема вновь всплыла в СМИ.

Обнародовал ее новый министр образования Армении Араик Арутюнян, призвав в прямом эфире в соцсетях отправлять письма на электронную почту исключительно на армянском языке.

Все бы ничего, если бы не, мягко говоря, "небрежная" формулировка армянского чиновника, точнее переизбыток желчи, которую он буквально выплеснул в целевую аудиторию.

"Никакие письма, написанные кириллицей, латиницей или зибилицей (в переводе любой мусор), не принимаются. Отправляем письма только на армянском языке и в порядке важности", - выругался чиновник.

Комменитируя данный факт Day.Az, известный российский эксперт и публицист Дмитрий Верхотуров привлек внимание к крайне негативному тону выступления армянского чиновника.

"Арутюнян неуважительно высказался о других алфавитах, что ставит под сомнение уровень его образования, и тем более в качестве министра. Что имел в виду он под формулировкой "зибилицы "- всякий мусор? Человек демонстративно выделил кириллицу, латиницу, может быть, он имел в виду арабо-персидское письмо? Я не думаю, что в министерстве образования Армении когда-нибудь писали письмо японскими или китайскими иероглифами, корейским хангылем, или письмом языка малаялам.

Не понятно, чем это ему так не угодил Иран, который всегда Армению поддерживал и не давал ей окончательно помереть в блокаде, чтобы так высказываться о письменности этой страны?

Можно, конечно, предположить и другую версию, имеющую отношение к грузинскому письму мхедрули, но ведь и она не оправдывает агрессию и неуважительное отношение к чужеземным алфавитам", - заявил Дмитрий Верхотуров.

По мнению российского эксперта, чиновнику впору задуматься о судьбе армянской диаспоры, которая живет и в России, и в Иране и даже в Грузии.

"Думается, Арутюнян рискует, ставя в "неудобное положение" своих сородичей. Диаспора не сможет просуществовать без знания других языков, а без диаспоры не сможет существовать сама Армения", - заявил российский эксперт, добавив, что неуместные высказывания Арутюняна про "зибилиц" - явный показатель дефицита образования у армянского министра.

Матанат Насибова