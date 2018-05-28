Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в официальном приеме по случаю 100-летия АДР
28 мая 2018 13:44 67
В Центре Гейдара Алиева в понедельник был организован официальный прием по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в официальном приеме.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.
Глава государства выступил на официальном приеме с речью.
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