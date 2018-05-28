Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в официальном приеме по случаю 100-летия АДР

В Центре Гейдара Алиева в понедельник был организован официальный прием по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в официальном приеме.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Глава государства выступил на официальном приеме с речью.

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