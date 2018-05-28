В Армении отметили день республики крупной перестрелкой

В Арагацотнской области Армении поздним вечером в воскресенье произошла перестрелка, в результате которой четыре человека были доставлены в больницу. Об инциденте сообщает сайт криминальной хроники Shamshyan.com, передает Day.Az.

Полиция узнала о случившемся от медиков - в 22:30 дежурный Аштаракского медцентра доложил, что к ним поступили трое граждан с телесными повреждениями. У двоих из них были огнестрельные ранения. Полиция установила их личности - пострадали 59-летний Вреж Хуршудян, 34-летний Генрик Григорян и 33-летний Артур Багдасарян - все жители села Карби (Арагацотнская область).

Пока правоохранители разбирались в обстоятельствах случившегося, в полицию поступил еще один звонок - на этот раз из медцентра "Армения". Звонивший сообщил о пациенте с колото-резаной раной. Пострадавшим оказался 29-летний житель того же села Аргам Погосян.

В итоге полиция поехала в это село и нашла место, где разворачивался конфликт. Пока в больнице из пострадавших вытаскивали пули, оперативники на месте происшествия обнаружили 7 стреляных гильз.

Обстоятельства перестрелки выясняются, ведется следствие.