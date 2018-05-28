Фуад Искендеров: Действия нового руководства Армении не дают повода для оптимизма

Действия нового руководства Армении в решении вопросов, связанных с урегулированием нагорно-карабахского конфликта, к сожалению, пока не дают повода для оптимизма, сказал в интервью изданию Euractiv посол Азербайджана в Бельгии Фуад Искендеров. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

По его словам, прежнее правительство Армении проводило радикально деструктивную политику в отношении урегулирования конфликта, что создавало препятствия нормальному ходу переговоров.

Искендеров отметил, что Армении для возрождения своей находящейся в руинах экономики необходимо стремиться к тому, чтобы стать полноправным участником проектов, которые осуществляются в регионе. "Это возможно только путем выстраивания нормальных отношений с соседними странами. К сожалению, действия нового руководства в решении вопросов, связанных с урегулированием конфликта, пока не дают повода для оптимизма. В первые же дни после своего избрания премьер-министр Никол Пашинян посетил оккупированные территории с целью принятия участия в мероприятии, посвященном годовщине оккупации Шуши - города, где этнические азербайджанцы составляли подавляющее большинство населения. Там он заявил о необходимости присоединения Нагорного Карабаха к Армении и выступил с инициативой участия в переговорах новых "сторон конфликта", что не укладывается в формат переговоров Минской группы ОБСЕ. Нет необходимости заново изобретать колесо. Вслед за агрессивной риторикой нового правительства последовала провокация армянских сил в Нахчыване, на границе между двумя странами, в результате чего погиб азербайджанский солдат", - сказал он.

В это же самое время, как отмечает посол, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился в Париже с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, где подтвердил заинтересованность Азербайджана в продолжении субстантивных переговоров.

"Таким образом, вы можете видеть два разных подхода. Продолжающиеся агрессивные действия и риторику, с одной стороны, и конструктивный подход - с другой. Я надеюсь, что международное сообщество адекватно оценит это", - сказал Искендеров.

Коснувшись возможного участия ЕС в процессе урегулирования конфликта, Искендеров отметил, что невовлеченность ЕС в процесс урегулирования не препятствует ему содействовать решению конфликта на основе международного права, поддержки принципов территориальной целостности, суверенитета, независимости и неприкосновенности международно признанных границ стран партнеров, что зафиксировано в качестве основных принципов европейской безопасности в документе "О глобальной стратегии ЕС".

"Мы приветствуем и ценим четкую и последовательную позицию ЕС, поддерживающего эти принципы в отношениях с Азербайджаном", - сказал Искендеров.