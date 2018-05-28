Президент Ильхам Алиев: Создание Азербайджанской Демократической Республики – историческое событие
28 мая 2018 15:46 229
Создание Азербайджанской Демократической Республики - историческое событие. Впервые в мусульманском мире была создана демократическая республика.
Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая в понедельник на официальном приеме по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляетсяСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
14:56