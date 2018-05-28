Президент Ильхам Алиев: Создание Азербайджанской Демократической Республики – историческое событие

Создание Азербайджанской Демократической Республики - историческое событие. Впервые в мусульманском мире была создана демократическая республика.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая в понедельник на официальном приеме по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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