Азербайджан укрепляет сотрудничество с Южной Кореей во всех сферах. Об этом посол Азербайджана в Южной Корее Рамзи Теймуров сказал в ходе мероприятия, организованного посольством Азербайджана в этой стране в связи с празднованием 100-летия Азербайджанской Демократической Республики (АДР), сообщает газета The Korea Herald. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Дипломат отметил, что провозглашение Азербайджанской Демократической Республики 28 мая 1918 года было историческим событием и является одной из самых славных страниц истории Азербайджана.

"После восстановления независимости в 1991 году Азербайджан добился значительного роста в различных секторах, в частности путем реализации мегапроектов в областях энергетики и транспорта. Азербайджан высокими темпами модернизирует и диверсифицирует свою экономику, наращивает свой потенциал в сферах транспорта, логистики, туризма и сельского хозяйства", - сказал Теймуров.

Посол Южной Кореи по вопросам международной безопасности при министерстве иностранных дел страны Мун Дук-хо, в свою очередь, отметил наличие активного экономического сотрудничества между двумя странами, ориентирующегося на энергетику и инфраструктуру.

Отметим, что дипломатические отношения между двумя странами были установлены в 1992 году.