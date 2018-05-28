Президент Ильхам Алиев: Сильная армия – основа независимости, гарант безопасности Азербайджана

Сильная армия - основа независимости, гарант безопасности Азербайджана.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая в понедельник на официальном приеме по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Глава государства подчеркнул, что работы, проведенные за последние годы в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом, еще больше расширили правовую базу для урегулирования конфликта.

"Четыре резолюции СБ ООН и решения ОБСЕ, безусловно, составляют основу этой правовой базы. Также с 2003 года по сегодняшний день схожие решения и резолюции приняли другие международные организации. Среди них Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, Европарламент, Парламентская ассамблея Совета Европы, ГУАМ, ECO и другие организации", - сказал Президент Азербайджана.

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