В Одессе отметили 100-летие образования АДР - ФОТО

На центральной площади Одессы состоялось праздничное мероприятие, посвященное 100-летию образования Азербайджанской Демократической Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на мероприятии, организованном Конгрессом азербайджанцев Одессы, говорилось о больших достижениях Азербайджанского государства, завоеванных в течение100 лет.

Выступивший на мероприятии, в котором приняли участие официальные лица Одесской области, деятели культуры и искусства, руководители диаспор и представители медиа ряда народов, советник посольства Азербайджана в Украине Эльман Багиров рассказал об исторических достижениях впервые созданной на Востоке 100 лет назад Азербайджанской Демократической Республики.

Председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины Ровшан Тагиев рассказал об исторических заслугах великого лидера Гейдара Алиева в сохранении и развитии нашей обретенной во второй раз государственной независимости.

Поздравив участников мероприятия с Днем Республики, представитель Закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги" в Украине Натиг Нагиев, заместитель председателя Конгресса азербайджанцев Одессы Намиг Талыбов и председатель Объединения азербайджанской молодежи Украины Ильхама Аллахвердиева подчеркнули, что идеология независимой государственности, основа которой была заложена 100 лет назад, ныне успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым.

Отметив, что в независимом Азербайджанском государстве особое внимание уделяется развитию мультикультурализма и религиозной толерантности, уполномоченная парламента Молдовы Аурелия Григориу, депутат от Одесской области Владимир Сушков и другие выступившие поздравили азербайджанский народ со 100-летием нашего независимого государства.

На праздничном мероприятии активистам Конгресса азербайджанцев Одессы, имеющим заслуги в развитии нашей диаспоры, были вручены почетные дипломы посольства Азербайджана в Украине. Концертная программа, представленная деятелями культуры Азербайджана и Украины, подарила приятные минуты участникам мероприятия.