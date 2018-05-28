Президент Ильхам Алиев: Запасов природного газа Азербайджана будет достаточно, как минимум, на 100 лет, но, несмотря на это, нужно смотреть вперед

Запасов природного газа Азербайджана будет достаточно нам и странам, которые получают выгоду от этого сотрудничества, как минимум, на 100 лет.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая в понедельник на официальном приеме по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Но несмотря на это, мы опять же должны смотреть вперед. Мы должны обеспечить долгосрочную, устойчивую стратегию развития страны. По этому вопросу у нас есть очень ясные мысли и взгляды",- сказал глава государства. Как отметил Президент Ильхам Алиев, в настоящее время ведутся большие работы в связи с "Южным газовым коридором" и завтра состоится официальное его открытие. "И это является нашей большой исторической победой", - отметил Президент Азербайджана. "Мы объединили моря нефтегазовыми трубопроводами. Впервые в истории Каспийское море с помощью нефтепроводов было соединено с Черным и Средиземным морями. По нашей инициативе были построены нефтяные и газовые трубопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Баку-Супса", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что с точки зрения энергетической безопасности Азербайджан превратился в важную страну не только в регионе, но и в мировом масштабе.

Глава государства также затронул реализуемые Азербайджаном транспортные проекты.

"Создавая транспортную инфраструктуру, мы объединили континенты. Азербайджан, не имеющий выхода к открытому морю, сегодня превращается в один из транспортных центров мира. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, инициатором которой мы являемся, другие инфраструктурные проекты, запуск крупнейшего порта Каспийского моря - Алятского порта, шаги в направлении создания транспортного коридора "Север-Юг" преследуют одну цель - превратить Азербайджан в один из транспортных центров мира. В этом направлении были реализованы большие работы. Это фактор, укрепляющий независимость. Это фактор, развивающий ненефтяной сектор. Мы очень серьезно занимаемся этим вопросом. Рано или поздно наши природные ресурсы истощатся. Несмотря на то, что срок контракта "Азери-Чираг-Гюнешли" продлен до 2050 года, как минимум до этого периода этот контракт будет в силе. Я полностью уверен, что после 2050 года на "Азери-Чираг-Гюнешли" будет ещё достаточно нефтяных запасов", - сказал глава государства.