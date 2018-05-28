Президент Ильхам Алиев: Мы превратили в реальность мечты создателей Азербайджанской Демократической Республики

Мы превратили в реальность мечты создателей Азербайджанской Демократической Республики. Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая в понедельник на официальном приеме по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Глава государства отметил, что сегодня независимый Азербайджан - источник гордости для каждого гражданина Азербайджана.

"Мы превратили в реальность мечты создателей Азербайджанской Демократической Республики. Мы построили такое государство, что, уверен, что каждый гражданин Азербайджана, каждый азербайджанец гордится этим государством. Я полностью уверен в том, что если бы создатели Азербайджанской Демократической Республики смогли бы увидеть сегодняшний Азербайджан, то и они гордились бы нашей страной. Сегодня мы отмечаем 100-летие Демократической Республики. Посмотрите, в каком состоянии до того времени и тогда находилась наша страна. Бедность, нищета, безграмотность, совершенно разрушенные исторические города. Почему? Потому что Азербайджан не был независимым. Если бы не азербайджанская нефть в советский период, во время Второй мировой войны, то Советский Союз не смог бы добиться победы над фашизмом. Это должны знать все. Мы внесли решающий вклад в победу. В то время азербайджанский народ, азербайджанские труженики, нефтяники, азербайджанская нефть служили общесоюзному бюджету. До прихода к руководству в Азербайджане Гейдара Алиева в 1969 году, несмотря на все эти богатства, Азербайджан был на последнем месте в Советском Союзе. Почему? Потому что мы не были независимыми. Наша судьба не была в наших руках", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства добавил, что в 1970-х годах, благодаря неустанным усилиям Гейдара Алиева, Азербайджан в значительной степени развился. "Но страна все равно не была независимой. Беды, которые в первые годы независимости пережил наш народ, оккупация, гражданская война, нерадивая деятельность тандема НФА-Мусават, можно сказать, уничтожили страну. Но мы возродились. Почему? Именно благодаря независимости. Потому что теперь наша судьба в наших руках. Наше будущее в надежных руках", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства добавил, что сегодняшний Азербайджан еще раз показывает, что независимость является самым большим нашим достоянием. "Это действительно так. Независимость - самое большое наше достояние, самое большое богатство, самое большое счастье. Независимость Азербайджана вечна", - сказал Президент Азербайджана.