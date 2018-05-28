Президент Ильхам Алиев: Азербайджан полностью независим с экономической точки зрения, и поэтому уверенно проводит независимую политику

Азербайджан является полностью независимым с экономической точки зрения государством, и именно поэтому уверенно проводит свою независимую политику.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая в понедельник на официальном приеме по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Мы создали сильную экономику. Мы с большой эффективностью использовали свои природные ресурсы и экономическая независимость является основным фактором нашей политической независимости. Без экономической независимости не может быть и речи о политической независимости. Крепкие экономические основы и в будущем позволят Азербайджану, ни от кого не завися, успешно развиваться", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что экономическое развитие Азербайджана за последние 15 лет находится в мировом масштабе на рекордном уровне. "Экономика Азербайджана выросла в 3,2 раза, и это развитие не имеет аналога в мировом масштабе. Мы создали большие валютные резервы. Наши валютные резервы равны уровню нашего ВВП. Наш внешний долг находится на таком уровне, что резервы превышают их в 4-5 раз. То есть, если взглянуть на экономическую карту мира, то мы увидим, что такие показатели можно наблюдать в очень редких случаях. Мы сами это создали, без помощи откуда-либо, в результате взвешенной политики, правильных шагов", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что сегодня Азербайджан является полностью независимым с экономической точки зрения государством, и именно поэтому уверенно проводит свою независимую политику. "Наши экономические успехи высоко оцениваются также влиятельными международными экономическими структурами. По конкурентоспособности Азербайджан занимает в мире 35 место, среди развивающихся стран - третье место по развитию. Это говорим не мы, это говорит Давосский экономический форум, являющийся первым мировым экономическим форумом. То есть, эта сильная экономика позволяет, чтобы мы реализовали в Азербайджане любой социальный проект, инфраструктурные проекты, и мы их реализуем. Азербайджан - социальное государство. Внимание, уделяемое социальной сфере, позволяет решить множество социальных проблем, в том числе проекты, связанные с инфраструктурой. За последние 15 лет построено более трех тысяч школ, более 600 медицинских учреждений, более 40 Олимпийских центров. В основе всего этого находится как наша политика, так и экономическая мощь. Мы превратили наши природные ресурсы - нефть - в человеческий капитал. Работа в этом направлении продолжается и будет продолжаться. Мы создали мощную инфраструктуру, усиливающую независимость нашей страны. Инфраструктуру, которая десятилетия будет служить азербайджанскому народу. Можно сказать, что мы с нуля создали все основные инфраструктурные проекты", - сказал глава государства.