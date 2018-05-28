Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в торжественном мероприятии по случаю 100- летия АДР

28 мая 2018 22:20

В понедельник в Baku Crystal Hall прошел торжественный концерт, посвященный 100-летию Азербайджанской Демократической Республики, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии приняли участие Президент Aзербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи.

Основу концепции музыкально-художественного вечера, подготовленного при поддержке Фонда Гейдара Алиева, составляют история образования 28 мая 1918 года Азербайджанской Демократической Республики, достижения нашей республики за прошедшие 100 лет, позволившие ей войти в число независимых, сильных и развитых стран мира.

В концертной программе выступили известные деятели культуры и искусства.

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