Провал армянского лобби в Израиле - "ГЕНОЦИД" ПРИЗНАВАТЬ НЕ БУДУТ
28 мая 2018 23:45 326
Спикер Кнессета Юлий Эдельштейн исключил из повестки израильского парламента проект решения о признании "геноцида армян" в Османской империи, сообщает издание The Jerusalem Post, ссылаясь на пресс-секретаря спикера, пишет РИА Новости.
"Эдельштейн исключил этот вопрос, чтобы избежать конфуза, так как не было ясно, поддержит ли это решение большинство", - говорится в сообщении.
По данным издания, Эдельштейн на протяжении многих лет, в том числе на прошлой неделе, неоднократно заявлял, что поддерживает признание "геноцида армян".
Отметим, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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