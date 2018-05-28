Спикер Кнессета Юлий Эдельштейн исключил из повестки израильского парламента проект решения о признании "геноцида армян" в Османской империи, сообщает издание The Jerusalem Post, ссылаясь на пресс-секретаря спикера, пишет РИА Новости.

"Эдельштейн исключил этот вопрос, чтобы избежать конфуза, так как не было ясно, поддержит ли это решение большинство", - говорится в сообщении.

По данным издания, Эдельштейн на протяжении многих лет, в том числе на прошлой неделе, неоднократно заявлял, что поддерживает признание "геноцида армян".

Отметим, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.