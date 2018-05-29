Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии запуска проекта "Южный газовый коридор"
29 мая 2018 09:32 1 380
Во вторник в Баку началась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор", предполагающего доставку азербайджанского газа в Европу.
В мероприятии принимает участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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