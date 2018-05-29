Президент Ильхам Алиев: Открытие "Южного газового коридора" является своевременным и мудрым шагом

Сегодня, в этот исторический день, отмечая открытие "Южного газового коридора", мы видим, насколько это своевременный и мудрый шаг.

Об этом сказал в частности Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая во вторник в Баку на церемонии запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор", предполагающего доставку азербайджанского газа в Европу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Успешная нефтегазовая политика Азербайджана демонстрирует то, что азербайджанский народ может использовать свои природные ресурсы только в условиях независимости", - сказал глава государства.

Новость обновляется

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook