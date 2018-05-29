Современный Азербайджан — воплощенная мечта лидеров АДР

28 мая Азербайджан отметил знаменательную дату: 100-летнюю годовщину провозглашения независимой Азербайджанской Демократической Республики. Сто лет назад народ Азербайджана не просто восстановил свою государственность - на азербайджанской земле была создана первая на всем мусульманском Востоке демократическая республика с многопартийным и многонациональным парламентом, где женщины на десятки лет раньше, чем во многих странах Европы, получили равные с мужчинами права избирать и быть избранными. Азербайджанский язык был объявлен государственным. Новая республика учредила свои государственные символы - герб, флаг, гимн, создала собственные вооруженные силы, ввела в обращение национальную денежную единицу...

Выступая на официальном приеме по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул: создание Азербайджанской Демократической Республики - историческое событие. Впервые в мусульманском мире была создана демократическая республика. "Мы справедливо гордимся тем, что эту республику создал азербайджанский народ. Это еще раз показывает то, что азербайджанский народ - великий народ, азербайджанский народ - свободолюбивый, прогрессивный народ", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства особо отметил: сегодня в Азербайджане с большим уважением относятся к памяти создателей Азербайджанской Демократической Республики. "Несколько лет тому назад моим распоряжением в центре Баку был установлен памятник в честь Азербайджанской Демократической Республики. Имена создателей демократической республики были увековечены. Этот год был объявлен в Азербайджане "Годом Азербайджанской Демократической Республики", и, отмечая этот юбилей как в нашей стране, так и во многих зарубежных странах, мы провели и проводим большие мероприятия, и эти мероприятия будут проводиться до конца года", - сказал глава государства. "Мы справедливо гордимся этим историческим событием", - подчеркнул Президент Азербайджана. Это не просто слова. Еще утром глава государства возложил венок к монументу в честь АДР на улице Истиглалийят, рядом с тем зданием, где находился парламент первой независимой демократической республики. В Год АДР было много проектов, снят художественный фильм "Последнее заседание"...

Но, быть может, куда важнее другое. Столетний юбилей АДР мы встречаем в обновленном, динамично развивающемся, современном Азербайджане. В стране, ставшей красноречивым и достойным воплощением знаменитых слов: "Однажды поднятое знамя больше не падет!" Сегодняшний Азербайджан - состоявшееся государство с завидным "запасом прочности" и в политике, и в экономике, и в военной сфере.

Выступая на торжественном приеме, Президент Ильхам Алиев вновь напомнил: "В последние годы обеспечивается экономическая независимость страны, экономика Азербайджана выросла в 3,2 раза. В стране созданы большие валютные резервы. Это подтверждают и международные рейтинги". Глава государства напомнил, что, согласно отчету Давоского экономического форума, экономика Азербайджана по конкурентоспособности находится на 35 месте в мире. "Азербайджан является социальной страной, и работа, проделанная в этой сфере, реализованные инфраструктурные проекты еще раз доказывают, что природные ресурсы страны превратились в человеческий капитал", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Он напомнил о том, что по инициативе Азербайджана были введены в эксплуатацию крупные трансконтинентальные нефте- и газопроводы, что успешно реализуется проект транспортного коридора Север-Юг. Добавим от себя: введена в действие железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, уже 12 июня - открытие TANAP. Практически синхронно со столетним юбилеем АДР стартует, тоже юбилейная, двадцать пятая выставка-конференция "Нефть и газ Каспия", которая еще раз подтверждает важную роль современного Азербайджана в энергетической безопасности Европы.

А вот тут нужно "изменить масштаб картинки" и напомнить о реалиях, которые не всегда отражаются в статьях "новостного жанра". В условиях внешней агрессии, оккупации 20% территории, постоянных попыток извне "раскачать ситуацию" до гражданской войны Азербайджану удалось успешно реализовать свою нефтяную стратегию. И, как показывает и переподписание "Контракта века" и многое другое, интерес к азербайджанской нефти в мире по-прежнему высок. Но сегодня Азербайджан успешно решает уже другую задачу - снижение зависимости от нефти, рост ненефтяного сектора, перевод экономики на новые рельсы. И решает ее, не дожидаясь развития событий, которые сегодня можно видеть на печальных примерах других нефтедобывающих стран. В Азербайджане завидными темпами растет ненефтяная экономика, в том числе ненефтяной экспорт, развивается агросектор и туризм.

Уже после выборов - новая поездка Президента Ильхама Алиева по регионам Азербайджана, с открытием новых социальных объектов, промышленных кластеров и программными заявлениями, в том числе о возрождении и развитии в Азербайджане древнего искусства ковроткачества. Его традиции бережно хранят и развивают, но теперь в нашей стране приступают к реализации нового проекта - созданию ковроткацких фабрик в регионах, которые тоже обещают и востребованную на мировом рынке продукцию, и рабочие места, в том числе для женщин, и перемены в агросекторе, в том числе в такой сфере, как производство и обработка шерсти.

И, конечно же, особого внимания заслуживает здесь поездка Ильхама Алиева в Нахчыван, где глава государства вновь напомнил об успехах военного строительства в нашей стране и о том, что в Азербайджане создана мощная, прекрасно подготовленная и вооруженная армия. Это заявление главы государства тогда цитировали многие СМИ: "Последние годы мы многое сделали для усиления азербайджанской армии, приобретаемая современная военная техника также направляется в Нахчыван с учетом расположения республики и ее рельефа. Сегодня армия в Нахчыване обладает возможностями для предотвращения любой провокации противника и проведения контрнаступления. В том числе, в Нахчыване имеются вооружение и ракеты дальнего действия, которые могут уничтожить любую военную цель противника. Вопросы безопасности были полностью решены".

А сегодня с пометкой "Молния!" передают уже другую новость. Выступая на торжественном приеме в честь 100-летнего юбилея АДР, Президент Ильхам Алиев подчеркнул: "Когда в 1918 году было принято решение о создании азербайджанской армии, создатели Азербайджанской Демократической Республики, наверное, и представить не могли, что сегодня азербайджанская армия будет находиться в одном ряду с 50 сильнейшими армиями мира. И материально-техническое оснащение, и боеспособность нашей армии находятся на самом высоком уровне. Мы смогли доказать это на поле боя. Азербайджанская армия два года назад освободила часть земель, находящихся под оккупацией. Часть Агдеринского, Физулинского, Джабраильского районов была освобождена от оккупантов. Граждане Азербайджана вернулись на эти освобожденные земли. На эти земли вернулась жизнь, и это сделали Азербайджанское государство, азербайджанская армия. Сильная армия является основой независимости, гарантом безопасности Азербайджана. В Азербайджане полностью обеспечена безопасность. Сегодня Азербайджан как независимая страна является одной из самых стабильных стран в мировом масштабе".

Растет авторитет нашей страны за рубежом. Традиционные отношения Азербайджана с Турцией получили новое развитие и новый экономический базис. Успешно развивается партнерство с Грузией. Форум Движения неприсоединения в Азербайджане и принятые на нем документы, где была выражена поддержка территориальной целостности нашей страны, эксперты расценивают как большую победу азербайджанской дипломатии. Наша страна имеет все основания записать себе в актив и "европейское направление", начиная от совместной декларации саммита ЕС и Восточного партнерства и до успешного продвижения переговоров по заключению с Евросоюзом соглашения о стратегическом партнерстве. Азербайджан выстраивает успешные отношения с Россией, с государствами постсоветского пространства, со странами-членами ОИС... Перечислять можно долго. И, конечно же, развивается традиционная азербайджанская "культурная дипломатия" - великолепная визитная карточка нашей страны. Ярчайший тому пример - недавний визит в Париж Первого вице-президента нашей страны Мехрибан Алиевой и ее переговоры в штаб-квартире ЮНЕСКО.

Конечно, отношения нашей страны с этой международной организацией вообще и та выдающаяся роль, которую сыграла в выстраивании отношений Азербайджана с ЮНЕСКО Первый вице-президент, посол доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиева - тема, рассказ о которой даже теоретически не вместить в рамки этой статьи. Здесь нужно упомянуть и признание частью всемирного наследия азербайджанского мугама, ашугского искусства, традиций ковроткачества, изготовления и ношения келагаи и многого другого, и проведение музыкальных фестивалей, и издательские проекты, и выставки. Но теперь, в числе прочего, обсуждалась в ходе переговоров и программа мероприятий, посвященных столетней годовщине провозглашения АДР, - наследие первой демократической республики на мусульманском Востоке будет представлено мировому сообществу на куда более высоком уровне.

И можно понять, как эти реалии воспринимаются в Армении, которая еще недавно была главным поставщиком "горячих новостей" на постсоветском пространстве. Напомним: Серж Саргсян сначала "нарисовал" своей партии победу на парламентских выборах и уже готовился пересесть из президентского кресла в премьерское, прихватив заодно и реальные полномочия, но тут сработал "социальный динамит". Люди просто вышли на улицы.

Конечно, при некоторой доле политического воображения (и известном политическом шулерстве) можно назвать такое торжество охлократии "демократическим порывом масс" или даже "революцией". И даже продолжать упорствовать в этих оценках сегодня, когда уже понятно, пардон, не самое высокое качество пришедших к власти в этой стране сил. Просто эти словесные фантики не маскируют главного: то, что произошло в Армении, - не просто политическое банкротство "карабахского клана". Это банкротство страны, оказавшейся во всех смыслах в тупике. Здесь явно оказались не готовы к тому, что политическую и экономическую "погоду" в регионе определяет уже Азербайджан, который не намерен жертвовать своими интересами ради эфемерных идей вроде "давайте построим трубопровод мира" или "сначала начнем "топить лед" и откроем коммуникации, а потом поговорим о выводе войск и возвращении беженцев". И самое главное, что Азербайджану удастся выстроить такую внешнеполитическую стратегию и подвести под нее такой экономический базис, что мимо Армении прошли сначала нефте- и газопроводы, а затем в регионе начала складываться новая транспортная география, где Армения, некогда обладавшая лучшей на Южном Кавказе железнодорожной логистикой, оказалась безнадежно в стороне от главной дороги. И теперь ее обходят не только трубопроводы и железные дороги, но и деньги инвесторов, включая инвесторов из диаспоры. Бедность, безработица, миграция и, самое страшное, "безнадега" - все это толкает людей на улицу.

Только вот эксперты предупреждают: при помощи митингов и громких лозунгов можно сменить власть, но не реалии, в которых находится страна. И тем более не региональный расклад, где Азербайджан набирает силу, а Армения продолжает стремительно ее терять. И где остается все меньше времени на размышления, стоит ли Еревану согласиться на вывод войск с оккупированных азербайджанских земель мирным путем или дождаться, когда в Баку решат конфликт путем военным. Тем более что апрельские бои 2016 года не оставили сомнений: теперь, в результате успешной военной реформы в Азербайджане военное решение у конфликта есть.

И точно так же, как из разноцветных кусочков смальты складывается мозаичное панно, из всех этих сообщений вырисовывается примечательная картина тех перемен, которые происходят в нашей стране. И самым непосредственным образом меняют расклад сил вокруг Азербайджана на внешней арене.

Столетний юбилей независимости пришелся на новый этап в развитии нашей страны. Вступают в силу конституционные изменения, принятые на недавнем референдуме. 11 апреля прошли президентские выборы, где азербайджанские избиратели вновь выразили вотум доверия действующему главе государства, Президенту Ильхаму Алиеву.

Без сомнения, избиратели в апреле голосовали за стабильность и предсказуемость. В Азербайджане после жестоких уроков девяностых мало кому надо объяснять цену "шоковых экспериментов" над страной. Но вместе с тем с именем Президента Ильхама Алиева связывают продуманные, коренные и глубокие реформы и обновление страны. Они затрагивают многие сферы, включая армию, систему социальной защиты, агросектор, финансы, налоги.

Все эти надежды оправдываются уже сегодня, через месяц с небольшим после выборов и церемонии инаугурации Президента Ильхама Алиева. В Азербайджане набирает силу кадровая и административная реформа. В Азербайджане ужесточаются меры финансовой дисциплины и финансового контроля, перераспределяются, с учетом новых задач, полномочия различных ведомств. И, конечно, происходят новые кадровые назначения. И это не просто смена табличек на дверях кабинетов - в правительство приходят новые, молодые кадры. В Азербайджане происходят стремительные перемены, перед страной встают новые лидеры и новые задачи, и для их решения уже нужны новые люди, с новой подготовкой и, если угодно, новым мышлением.

При этом напомним еще раз: все эти меры принимаются в Азербайджане в то время, когда экономические показатели уверенно идут вверх, международные рейтинговые агентства улучшают прогнозы, и поводов бить тревогу нет. Но в "команде" Президента Ильхама Алиева понимают: самое опасное в политике и экономике - это, получив даже заслуженные поздравления, решить, что сейчас можно почивать на лаврах. И забыть на минуточку, что развитие продолжается, и что модель развития, успешная вчера и сегодня завтра, уже может оказаться не столь эффективной. А значит, уже в благополучные годы нужно искать новые пути, новые решения и проводить реформы. И вся эта работа проводится в Азербайджане уже сегодня. Без трескучих лозунгов, шумных презентаций и водопада громких слов. Но с ощутимыми, зримыми результатами.

И сегодня, в День Республики, в день рождения своей страны, мы получили прекрасный подарок - возможность смотреть в будущее с оптимизмом и гордиться своей страной. Не зря Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении напомнил: "Сегодня независимый Азербайджан является источником гордости для каждого гражданина Азербайджана. Мы превратили в реальность мечты основателей Азербайджанской Демократической Республики. Мы построили такое государство, что, уверен, каждый гражданин Азербайджана, каждый азербайджанец гордится им. Абсолютно убежден в том, что если бы основатели Азербайджанской Демократической Республики могли увидеть сегодняшний Азербайджан, то и они гордились нашей страной".

И это лучший подарок, который мы все могли получить на день рождения своей страны - 28 мая.

Нурани