По Армении ударили ... цены на нефть - ДЕТАЛИ

Армения в прошлом году наделала больше долгов, чем осуществила капиталовложений, заявил в парламенте министр финансов Атом Джанджугазян, представляя годовой отчет о выполнении бюджета 2017 года.

Как пишут армянские СМИ, министр сообщил, что те государства, где соотношение долга и ВВП составляет 50% и выше, считаются странами с высоким уровнем риска. В случае с Арменией этот показатель уже достиг отметки 47,6%.

"Вопрос управляемости долга должен находиться в центре нашего внимания, иначе мы поставим под угрозу любую инициативу по развитию экономики", - предупредил министр финансов.

Он также отметил, что существенное влияние на доходы бюджета Армении оказали такие факторы, как частные трансферты из России, товарооборот, а также мировые цены на медь, выросшие с 2016 года.

На основную роль в удержании Армении на плаву сыграла, как всегда, Россия, с которой Армению, по словам министра, связывают частные трансферты, торговый оборот, прямые инвестиции, которые оказывают непосредственное воздействие на экономику страны.

"Был отмечен реальный экономический рост 7,5%, хотя ожидалось почти 3%. Это обусловлено тем, что темпы экономического роста в России были выше, чем ожидалось. Динамика трансфертов из РФ выросла примерно на 18%. Мы получили денежные переводы в размере менее 663 млн. долларов. Обменный курс драм - рубль также очень важен с точки зрения торгового оборота. Экспорт вырос на 44,6%, была отмечена ревальвация драма", - отметил министр финансов.

То есть Россия снова спасла армянскую экономику.

Хорошо, что армянский министр признает, что рост показателей связан не с какими-то внутренними позитивными изменениями, ростом производства, оживлением аграрной сферы, притоком крупных инвестиций, а увеличением притока трансфертов из России. Последнее, в свою очередь вызвано ростом цен на нефть и соответственно этому улучшением ситуации в российской экономике. Джанджугазян фактически признал, что Армения очень прочно сидит на российской игле и не сможет с нее соскочить, потому что не имеет никаких внутренних ресурсов для самостоятельного развития. Формируя бюджет, Ереван учитывает не собственные несуществующие возможности, а, как не странно, мировые цены на нефть и то, как они насколько хорошо или плохо пойдут дела у северного соседа.

Так что ой как не правы армянские политики и эксперты, пытающиеся рассуждать о "нефтезависимости" азербайджанкой экономики. Парадоксально, но сама Армения, не располагающая углеводородными ресурсами, в связи с тем положением, в которое поставила себя оккупацией чужих земель, находится в еще большей зависимости от мировых цен на нефть, чем даже Венесуэла, считающаяся самой нефтезависимости страной мира. Хотят признавать это наши соседи или нет, а им не стоит радоваться удешевлению углеводородов в надежде на появление проблем у Азербайджана. Не стоит так беспокоиться за Азербайджан - он способен справиться с любыми трудностями самостоятельно, а вот для Армении, находящейся в прямой зависимости от состояния российской экономики, возникают серозные угрозы.

Серьезны они, в первую очередь потому, что сама Армения выпутаться из них никак не сможет.

Зульфугар Ибрагимов