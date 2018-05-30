Запуск ЮГК выводит Азербайджан на новый уровень отношений с соседями по региону и Западом - РОССИЙСКИЙ АНАЛИТИК

"Южный газовый коридор", торжественно запущенный 29 мая этого года, является важным этапом в экономической и, что важно, политической жизни Азербайджана, так как потенциально выводит страну на новый уровень взаимоотношений как с соседями по региону, так и с Западом.

Так прокомментировал Day.Az открытие Южного газового коридора в Сангачальском терминале ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов.

По оценкам российского аналитика, TANAP значительно усиливает интеграцию Азербайджана и Турции.

"В последние годы эти две страны вели активную совместную деятельность в рамках крупных инфраструктурных проектов. Теперь их связывает не только железнодорожное сообщение, но и газовая труба, а энергетическая интеграция всегда усиливает и политическую, что говорит о еще более сильном сближении стран в будущем. Что касается Запада, то проект в своей финальной стадии позволит Азербайджану поставлять газ в ЕС. При этом между Европой и Азербайджаном уже заключен договор на поставку газа, в силу чего проект ЮГК уже можно назвать успешным. Выход азербайджанской нефти в Европу важен не только для самого Азербайджана, но и для ЕС, который находится в постоянном поиске способов диверсифицировать источники газа в Европе.

На данный момент на европейском рынке доминирует "Газпром". Поэтому каких-либо препятствий для успешной реализации проекта создаваться не будет, напротив, ЕС пойдет на все, чтобы данный газ успешно дошел до европейских терминалов", - заявил Иван Пятибратов.

По мнению ведущего российского эксперта, пока стоит с осторожностью говорить об участии в проекте каких-то других стран, кроме Азербайджана, Турции и ЕС.

"Хотя ранее и заявлялось об интересе к проекту, со стороны Туркменистана и Ирана, сегодня их участие стоит под вопросом. В случае с Туркменистаном главным препятствием является неопределенность правового статуса Каспия, что может затруднить подключения страны к ЮГК. Иран, в свою очередь, оказался в шатком положении в связи с недавним выходом США из газовой сделки. Данный факт уже негативно сказался на экономике страны: иранский риал ослаб, из страны уходят крупные инвесторы, такие как нефтяная компания Total. Все это говорит о том, что в ближайшее время в Иране просто не будет средств для подключения к проекту.

Для России данный коридор является конкурентом, в связи с чем есть вероятность, что "Газпром" может высказать интерес в прокачке по трубе своего газа. Это вполне возможно, так как "Газпром" недавно вернулся на рынок Азербайджана. Тем не менее, не стоит рассматривать это как некую агрессию со стороны российской компании. Учитывая, что месторождение "Шах-Дениз" еще не работает в полную силу, Азербайджану в любом случае понадобятся поставки со стороны третьих компаний", - пояснил наш собеседник, отметив, что это только лучше скажется на развитии самого проекта.

Проект "Южный газовый коридор" впервые в истории обеспечит выход каспийского газа на европейские рынки.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шахдениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники. Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского и Трансадриатического трубопроводов.

Стоимость проекта "Южный газовый коридор" в настоящее время оценивается в 41,5 миллиарда долларов.

Матанат Насибова