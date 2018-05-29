Замглавы МИД Китая: Под руководством Президента Ильхама Алиева растет международный авторитет Азербайджана - ФОТО

Под руководством Президента Ильхама Алиева растет международный авторитет Азербайджана.

Об этом сказал замминистра иностранных дел Китая Кун Сюанью во время официального приема в Пекине, устроенного посольством Азербайджана в Китае по случая 100-летия Азербайджанской Демократической Республики, говорится в сообщении диппредставительства во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии наряду с замминистром также приняли участие другие официальные лица, представители различных министерств КНР, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Пекине, известные общественные деятели страны, журналисты, деятели науки, представители деловых кругов, а также члены азербайджанской диаспоры в КНР.

Выступивший на мероприятии посол Азербайджана в КНР Акрам Зейналлы подробно рассказал о периоде АДР. Зейналлы сказал, что, несмотря на короткий период существования АДР, был осуществлен ряд передовых политических и экономических реформ, женщинам было предоставлено избирательное право даже раньше, чем в большинстве стран.

Затронув отношения между Азербайджаном и Китаем, посол сказал, что данные отношения основаны на дружбе и взаимном доверии, и охарактеризовал их как многогранные серьезные партнерские отношения, отличающиеся высокой динамикой развития.

Кун Сюанью передал свои поздравления азербайджанскому народу по случаю этого знаменательного праздника и сказал, что Азербайджан является важной страной в Закавказье, обладающей древней историей и цивилизацией. Сюанью добавил, что под руководством Президента Ильхама Алиева страна прошла путь устойчивого развития, международный авторитет Азербайджана постепенно растет. Сюанью отметил, что дружба и сотрудничество между Китаем и Азербайджаном за последние 26 лет существования дипломатических отношений формировались на прочной и стабильной основе.

После выступлений были показаны видео об Азербайджане.

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