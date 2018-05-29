Президент Ильхам Алиев: Энергетический сектор занимает очень большое место в формате сотрудничества Азербайджан-ЕС

В формате сотрудничества Азербайджан - Европейский союз энергетический сектор несомненно занимает очень большое место.

Об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая во вторник в Баку на церемонии запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор", предполагающего доставку азербайджанского газа в Европу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Глава государства отметил, что ЕС сыграл очень важную роль в реализации данного проекта.

"В течение этих лет мы постоянно ощущали поддержку ЕС. По инициативе Азербайджана и ЕС в течение последних четырех лет в Баку ежегодно проводятся заседания Консультативного совета "Южного газового коридора". С 2015 года по сегодняшний день ЕС представлен на этих заседаниях на самом высоком уровне. В формате сотрудничества Азербайджана с ЕС очень большое место несомненно занимает энергетический сектор. Реализация этих проектов была бы невозможна без средств финансовых институтов. На сегодняшней церемонии я хочу выразить свою признательность и поддержавшим нас, известным на международном уровне банкам. Поверив нам, они выделили финансовые ресурсы, и как они, так и мы уверены, что Азербайджан - надежный партнер, своевременно возвращает и будет возвращать все долги. Одним словом, уверен, что этот проект, осуществляемый в рамках широкого международного сотрудничества, в будущем будет служить углублению сотрудничества в Европе и в нашем регионе не только в энергетической сфере, но и во всех других сферах", - сказал Президент Азербайджана.

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