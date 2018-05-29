Президент Ильхам Алиев: «Южный газовый коридор» - это новая энергетическая артерия, проект, заново составляющий энергетическую карту Европы

Азербайджанский газ является новым источником, и "Южный газовый коридор" - это новая энергетическая артерия, проект, заново составляющий энергетическую карту Европы.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая во вторник в Баку на церемонии запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор", предполагающего доставку азербайджанского газа в Европу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Обеспечены интересы всех сторон, участвующих в реализации этого проекта, что тоже очень важно. Здесь соблюден баланс интересов. Страна-производитель Азербайджан, страны-транзитеры, в том числе Азербайджан, и другие страны. И страны-потребители, которые будут покупать азербайджанский газ как альтернативный, и таким образом вопросы энергетической безопасности для них будут обеспечены в более полной мере, полностью. То есть, если бы не было этого баланса интересов, этот проект не мог бы быть реализован. Именно в этом состоит наш подход, связанный с энергетической политикой. Все участвующие стороны, компании, страны должны получить свою прибыль", - сказал глава государства.

Президент Азербайджана напомнил, что в реализации "Южного газового коридора" участвуют семь стран.

"Сегодня я бы хотел назвать эти страны: Азербайджан, Грузия, Турция, Болгария, Греция, Албания, Италия. Создано широкое международное сотрудничество. В то же время уверен, что три балканские страны - Босния и Герцеговина, Хорватия и Черногория присоединятся на очередном этапе к этому проекту как партнеры. У "Южного газового коридора" должны быть ответвления. Мы хотим расширять наши экспортные возможности, и знаем, что и в Европе есть потребность в азербайджанском газе. Мы хотим продавать больше газа Европе, потому что европейский рынок для нас самый выгодный", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев отметил, что "Южный газовый коридор" поможет и решению вопросов энергетической безопасности.

"Сегодня в мировой повестке стоят очень серьезные вопросы, связанные с энергетической безопасностью. Национальная безопасность стран в большой степени зависит, в том числе от энергетической безопасности. "Южный газовый коридор" - очень важный проект и в деле диверсификации энергетических ресурсов, и считаю, что это незаменимый проект. Мы видим в этом проекте диверсификацию и источников, и маршрутов. Потому что только в этом случае мы в полном смысле можем говорить о диверсификации энергетических ресурсов. Открытие новых маршрутов при одном источнике питания не означает полной энергетической диверсификации. Мы же реализуем проект энергетической диверсификации в полном смысле этого слова", - подчеркнул Президент Азербайджана.

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