МИД Азербайджана прокомментировал очередную армянскую провокацию - ПОДРОБНОСТИ

Обстрел ВС Армении комбайна и его водителя, который выполнял сельскохозяйственные работы на посевном участке, с позиций, расположенных в направлении оккупированного села Горган Физулинского района, еще раз показывает неприемлемость сохранения статус-кво.

Об этом во вторник сказал Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает Day.Az.

Гаджиев отметил, что МИД Азербайджана резко осуждает данный обстрел и расценивает его как очередную провокацию со стороны Армении.

"Очень легко различить работающий на поле комбайн из-за его размеров и внешнего вида. Но очевидно, что цель ВС Армении - нападение на указанные гражданские объекты", - сказал Гаджиев.

По его словам, Армения умышленно целится в гражданских людей, в том числе малолетних детей, и гражданские объекты, что носит систематический характер.

"Это последнее событие еще раз показывает, что статус-кво, опирающийся на продолжение незаконного присутствия ВС Армении на оккупированных территориях Азербайджана и оккупации азербайджанских территорий, является неприемлемым и продолжает оставаться серьезной угрозой региональному миру и безопасности. Для изменения статус-кво Армения должна вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана", - добавил глава пресс-службы МИД.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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