В Словении будет открыта мемориальная доска, посвященная Ходжалинскому геноциду

Председатель Совета господдержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджана депутат Азай Гулиев завтра отправится с визитом в Словению, говорится в сообщении Совета, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В рамках визита Гулиев примет участие в церемонии открытия на территории комплекса "Мемориальный парк Добрава" в городе Марибор мемориальной доски, посвященной Ходжалинскому геноциду, которая подготовлена при финансовой поддержке Совета.

Церемония состоится 31 мая и организуется при непосредственной поддержке посольств Азербайджана в Австрии и Словении. Планируется участие в церемонии президента Словении, председателя Верхней палаты парламента Словении наряду с другими официальными лицами и представителями общественности.

Визит завершится первого июня.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го российского мотострелкового полка осуществили акт геноцида против жителей азербайджанского города Ходжалы. В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 человек, 487 человек были ранены, 1275 взяты в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.