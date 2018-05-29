Ильяс Умаханов: Россию и Азербайджан связывают вековые традиции дружбы, общей истории и культуры - ВИДЕО
28 мая в Москве прошло мероприятие, посвященное национальному празднику Азербайджана - Дню Республики, который празднуется каждый год в честь провозглашения 28 мая 1918 года Азербайджанской Демократической Республики, передает Day.Az со ссылкой на vestikavkaza.ru.
Традиционный приём, организованный посольством Азербайджана в России, в этот раз проходил особенно торжественно, так как в этом году отмечается столетний юбилей АДР. Выступая на праздничном мероприятии, заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов, отметил, что Россию и Азербайджан связывают стратегические партнерские отношения, в основе которых лежат принципы равноправия и добрососедства, вековые традиции дружбы, общей истории и культуры.
Нажмите на видео для просмотра:
События в Армении приняли неожиданный для Пашиняна поворот
Письмо Трампа Президенту Азербайджана шокировало Армению и Тарасова
В Киеве застрелили Аркадия Бабченко
В российском селе нашли тела четырех мужчин
Gəncədə iki avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var
"Реал" расширяет клубный музей
Şəhərdə hər kəs təəccüblə ona baxır - VİDEO
Найдено самое старое дерево Европы
Bakıda qızılgüllərin sərgisi keçirilir - VİDEO
-
29 Май 04:01 16 393
-
29 Май 17:45 11 427
-
29 Май 10:02 8 893
-
29 Май 09:32 6 893
-
29 Май 06:57 5 995