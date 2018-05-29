Ильяс Умаханов: Россию и Азербайджан связывают вековые традиции дружбы, общей истории и культуры - ВИДЕО

28 мая в Москве прошло мероприятие, посвященное национальному празднику Азербайджана - Дню Республики, который празднуется каждый год в честь провозглашения 28 мая 1918 года Азербайджанской Демократической Республики, передает Day.Az со ссылкой на vestikavkaza.ru.

Традиционный приём, организованный посольством Азербайджана в России, в этот раз проходил особенно торжественно, так как в этом году отмечается столетний юбилей АДР. Выступая на праздничном мероприятии, заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов, отметил, что Россию и Азербайджан связывают стратегические партнерские отношения, в основе которых лежат принципы равноправия и добрососедства, вековые традиции дружбы, общей истории и культуры.

Нажмите на видео для просмотра:

