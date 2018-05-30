Папа Римский поздравил Президента Ильхама Алиева
30 мая 2018 00:44 167
Папа Римский Франциск поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Для меня честь передать искренние поздравления Вам и Вашим соотечественникам по случаю национального праздника Aзербайджана - Дня Республики.
Пусть Всевышний поможет Вам в Вашей деятельности, направленной на прогресс и благосостояние во имя интересов всех граждан Вашей страны.
Ваше превосходительство, пользуясь случаем, выражаю Вам признательность за поздравление, направленное Вами по случаю пятой годовщины избрания меня Папой Римским, прошу милости у Аллаха. Возношу молитвы за то, чтобы милость Всевышнего всегда была с Вами, Вашими родными и всем азербайджанским народом", - говорится в поздравлении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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