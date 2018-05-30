Азербайджан стал важным участником процесса стабилизации нефтяного рынка
30 мая 2018 09:33 119
Азербайджан стал важным участником процесса стабилизации нефтяного рынка, сказал в среду министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в рамках 25-ой конференции Caspian Oil & Gas в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Как отметил министр, этот процесс сотрудничества протекает в рамках ОПЕК+, в котором Азербайджан активно участвует.
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